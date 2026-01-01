Rosewood Matakauri
Queenstown
Beschreibung
Lage
Die Matakauri Lodge ist spektakulär über dem Lake Wakatipu gelegen und bietet atemberaubende Ausblicke auf die Remarkables-Bergkette. Zum Stadtzentrum sind es rund 10 Fahrminuten.
Angebot
Die Lodge verfügt über eine grosse Lounge, einen Swimmingpool und ein Fitnesscenter. Auf die Küche wird in der Matakauri Lodge grossen Wert gelegt. Chefkoch Jonathan Rodgers kombiniert typisch neuseeländische Spezialiäten mit internationaler Küche und Zutaten. An lauen Sommerabenden können die Gäste der Lodge das Abendessen auf der schönen Terrasse einnehmen. Im hoteleigenen Spa können verschiedene Massagen und Behandlungen gebucht werden.
Zimmer
Die zwölf grosszügigen Zimmer und Suiten sowie das Owners Cottage befinden sich im Hauptgebäude oder in umliegenden Cottages. Alle verfügen über einen Fernseher, eine Minibar, einen Safe und einen begehbaren Kleiderschrank. Die Standard Zimmer sind die Einstiegskategorie und entsprechend die kleinsten Zimmer. Sie bieten durch die Lage in der ersten Etage des Hauses eine wunderschöne Sicht auf den Walter Peak, den Cecile Peak und die Remarkables-Bergkette.
Die vier Suiten liegen auf der unteren Etage des Gebäudes und direkt am Seeufer. Die sieben Deluxe Suiten bieten zudem einen Aufenthaltsbereich, welcher über eine kleine Treppe erreichbar ist. Das Owners Cottage ist die geräumigste Kategorie und kann aufgrund der zwei abgetrennten Schlafräume für maximal vier Personen gebucht werden. Diese exklusive Villa ist neben dem Hauptgebäude erbaut und verfügt zudem über eine grosse Küche und einen eigenen Whirlpool auf der grosszügigen Terrasse.
Preis auf Anfrage
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