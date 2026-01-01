Die zwölf grosszügigen Zimmer und Suiten sowie das Owners Cottage befinden sich im Hauptgebäude oder in umliegenden Cottages. Alle verfügen über einen Fernseher, eine Minibar, einen Safe und einen begehbaren Kleiderschrank. Die Standard Zimmer sind die Einstiegskategorie und entsprechend die kleinsten Zimmer. Sie bieten durch die Lage in der ersten Etage des Hauses eine wunderschöne Sicht auf den Walter Peak, den Cecile Peak und die Remarkables-Bergkette.

Die vier Suiten liegen auf der unteren Etage des Gebäudes und direkt am Seeufer. Die sieben Deluxe Suiten bieten zudem einen Aufenthaltsbereich, welcher über eine kleine Treppe erreichbar ist. Das Owners Cottage ist die geräumigste Kategorie und kann aufgrund der zwei abgetrennten Schlafräume für maximal vier Personen gebucht werden. Diese exklusive Villa ist neben dem Hauptgebäude erbaut und verfügt zudem über eine grosse Küche und einen eigenen Whirlpool auf der grosszügigen Terrasse.