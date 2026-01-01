Acacia Cliffs Lodge
Taupo
Beschreibung
Lage
Die Acacia Cliffs Lodge liegt spektakulär und etwas erhöht nahe des Lake Taupo. Nach Taupo sind es 10 Fahrminuten.
Angebot
In der Lodge verspricht der Aufenthaltsbereich mit bequemen Sesseln, einem offenen Cheminée und einer Bibliothek Entspannung pur. Die Gastgeber zaubern Ihnen jeden Morgen ein reichhaltiges Frühstück und jeden Abend sind Sie eingeladen, mit Ihren Gastgebern und anderen Gästen ein Getränk und Canapes zu geniessen. Die Auswahl ändert sich täglich und wird mit neuseeländischen Weinen abgeglichen. Mountainbikes stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Zudem sind innerhalb von 20 Fahrminuten zwei Golfplätze erreichbar. In der ganzen Lodge ist WLAN verfügbar.
Zimmer
Die vier Suiten der Acacia Cliffs Lodge sind alle sehr geräumig und mit Klimaanlage, einem grossen Badezimmer und einem Fernseher ausgestattet. Die komplett gefliesten, geräumigen, modernen Badezimmer sind mit luxuriösen, persönlichen Toilettenartikeln, Bademänteln und Hausschuhen, beheizten Handtuchhaltern, Fussbodenheizung, Haartrockner, Doppelwaschbecken und Dusche ausgestattet. Während die Mapara Suite eine Sicht auf den Garten und eine kleine Terrasse hat, befinden sich die Parawera, Kaimanawa und Wharewaka Suiten in den oberen Etagen der Lodge und bieten eine herrliche Aussicht auf den Lake Taupo. Die drei Suiten in der ersten Etage verfügen zudem alle über einen eigenen Balkon.
Preis auf Anfrage
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