Beschreibung

Lage Die Acacia Cliffs Lodge liegt spektakulär und etwas erhöht nahe des Lake Taupo. Nach Taupo sind es 10 Fahrminuten.

Angebot In der Lodge verspricht der Aufenthaltsbereich mit bequemen Sesseln, einem offenen Cheminée und einer Bibliothek Entspannung pur. Die Gastgeber zaubern Ihnen jeden Morgen ein reichhaltiges Frühstück und jeden Abend sind Sie eingeladen, mit Ihren Gastgebern und anderen Gästen ein Getränk und Canapes zu geniessen. Die Auswahl ändert sich täglich und wird mit neuseeländischen Weinen abgeglichen. Mountainbikes stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Zudem sind innerhalb von 20 Fahrminuten zwei Golfplätze erreichbar. In der ganzen Lodge ist WLAN verfügbar.