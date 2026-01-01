Den Gästen stehen ein Wellnessbereich mit traditionellen Spa-Behandlungen sowie eine Sauna, ein Fitnessraum und ein Salzwasserpool zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgt das hoteleigene Restaurant und verwöhnt die Gäste mit lokalen Spezialitäten. Pen, eine der Inhaber des Split Apple Retreat ist gleichzeitig eine preisgekrönte Köchin.

Das Split Apple Retreat verfügt lediglich über drei Suiten. Alle sind mit Fernseher, Klimaanlage, kostenlosem WLAN und eigenem Balkon ausgestattet, von welchem Sie eine atemberaubende Aussicht geniessen. Die Fuji Suite ist im japanischen Stil eingerichtet und verfügt über eine grosse Badewanne. Die Rainbow Suite besteht aus einem Schlafzimmer sowie einem Aufenthaltsbereich, welcher über eine kleine Treppe erreichbar ist. Das geräumige Badezimmer dieser Suite verfügt nebst einer Dusche mit LED-Lichtern auch über eine freistehende Badewanne. Die Lotus Suite ist die grösste und bietet die schönste Aussicht über die Bucht.