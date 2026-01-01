Scenic Hotel Dunedin City
Dunedin
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich nur zwei Blocks vom Octagon, dem berühmten Wahrzeichen der Stadt, entfernt. Auch Geschäfte und Restaurants liegen in Gehdistanz.
Angebot
Das hoteleigene Restaurant ist täglich zum Frühstück und Abendessen geöffnet und serviert internationale Küche. WLAN ist im ganzen Hotel verfügbar.
Zimmer
Alle Zimmer verfügen über eine Minibar, eine Tee-/Kaffeestation, ein Telefon und ein Bügelbrett mit Bügeleisen. Die One Bedroom Suites und Two Bedroom Suites verfügen zusätzlich über einen separaten Wohnbereich.
Preis auf Anfrage
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