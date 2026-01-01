Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich nur zwei Blocks vom Octagon, dem berühmten Wahrzeichen der Stadt, entfernt. Auch Geschäfte und Restaurants liegen in Gehdistanz.

Angebot Das hoteleigene Restaurant ist täglich zum Frühstück und Abendessen geöffnet und serviert internationale Küche. WLAN ist im ganzen Hotel verfügbar.