The Sanctuary @ Bay of Islands
Opua
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt malerisch in einem privaten Waldabschnitt und bietet eine schöne Aussicht über den Veronica Channel.
Angebot
Auf gesundes und ausgewogenes Essen wird im Restaurant des Hotels grossen Wert gelegt, denn es werden nur frische und lokale Produkte verwendet. Glennis ist eine hervorragende Köchin und zaubert wunderbare Nachtessen. Zum Hotel gehören zudem eine gemütliche Lounge und eine Holzterrasse mit Swimmingpool.
Zimmer
Die vier grossen Zimmer bieten die perfekte Grundlage zur Erholung. Die grandiose Aussicht vom eigenen Balkon wird auch Sie begeistern. Ausgestattet sind die Suiten mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einem Fernseher, einem Telefon sowie ein Tee-/Kaffeestation.
Preis auf Anfrage
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