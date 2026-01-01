Beschreibung

Lage Die Lodge liegt malerisch in einem privaten Waldabschnitt und bietet eine schöne Aussicht über den Veronica Channel.

Angebot Auf gesundes und ausgewogenes Essen wird im Restaurant des Hotels grossen Wert gelegt, denn es werden nur frische und lokale Produkte verwendet. Glennis ist eine hervorragende Köchin und zaubert wunderbare Nachtessen. Zum Hotel gehören zudem eine gemütliche Lounge und eine Holzterrasse mit Swimmingpool.