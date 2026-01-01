Amba ab Malé

Schiff

Das Boot

«Amba» (L: 33 m, B: 10 m) wird jährlich renoviert und bietet 11 ­ Kabinen. Die Standard Kabinen sind mit Doppel­, 2 Einzelbetten oder teilweise mit Extra-Bett, Dusche, WC, Klimaanlage und Decken­ventilator ausgestattet und befinden sich auf dem unteren oder oberen Deck. Die beiden Luxus­ Kabinen befinden sich auf dem Oberdeck und verfügen zusätzlich über eine private Terrasse. Des Weiteren bietet sie einen grossen Salon mit ausreichend Platz zum Entspannen, Restaurant, Bar, eine offene Lounge und ein teil­weise überdachtes Sonnendeck mit Sonnenliegen.

Die Crew besteht aus 10 - 12 Personen, davon 2 Englisch sprechende Tauchguides und immer eine Deutsch sprechende Person (max. 6-8 Pers. pro Tauchguide). Eine gewisse Taucherfahrung, damit auch im Buddy-Team allein getaucht werden kann, wird vorausgesetzt.



Tauchen

Ein separates Tauch­ Dhoni gehört dazu. Es sind 2 – 3 Tauchgänge pro Tag geplant. Voraussetzung: PADI Advanced Brevet (oder gleichwertig für ein Tiefenlimit von 30 Metern) und mindestens 50 Tauchgänge. Es wird nur Nitrox angeboten.



Plusminus

Die Touren erfüllen höchste Tauchansprüche!