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Amba ab Malé

Die Amba unter Deutscher Leitung ist eine Pionierin in noch unbe­rührten Atollen.
Amba ab Malé
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights:
- 8 -13 Nächte, ab/bis Malé, meistens im Vaavu- und Südari-Atoll
-
- Unter Deutscher Leitung
- Pionier im Norden der Malediven
- Für höchste Tauchansprüche
- Entdeckung des noch weitgehend unberührten Norden
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1-8. Tag Schiff

Das Boot
«Amba» (L: 33 m, B: 10 m) wird jährlich renoviert und bietet 11 ­ Kabinen. Die Standard Kabinen sind mit Doppel­, 2 Einzelbetten oder teilweise mit Extra-Bett, Dusche, WC, Klimaanlage und Decken­ventilator ausgestattet und befinden sich auf dem unteren oder oberen Deck. Die beiden Luxus­ Kabinen befinden sich auf dem Oberdeck und verfügen zusätzlich über eine private Terrasse. Des Weiteren bietet sie einen grossen Salon mit ausreichend Platz zum Entspannen, Restaurant, Bar, eine offene Lounge und ein teil­weise überdachtes Sonnendeck mit Sonnenliegen.

Die Crew besteht aus 10 - 12 Personen, davon 2 Englisch sprechende Tauchguides und immer eine Deutsch sprechende Person (max. 6-8 Pers. pro Tauchguide). Eine gewisse Taucherfahrung, damit auch im Buddy-Team allein getaucht werden kann, wird vorausgesetzt.

Tauchen
Ein separates Tauch­ Dhoni gehört dazu. Es sind 2 – 3 Tauchgänge pro Tag geplant. Voraussetzung: PADI Advanced Brevet (oder gleichwertig für ein Tiefenlimit von 30 Metern) und mindestens 50 Tauchgänge. Es wird nur Nitrox angeboten.

Plusminus
Die Touren erfüllen höchste Tauchansprüche!

Im Preis inbegriffen:
Transfers ab/bis Inlandflughafen
  • Vollpension
  • Unlimitiert Wasser/Kaffee/Tee
  • 2-3 Tauchgänge pro Tag (inkl. Flasche, Blei, Gurt) mit zertifiziertem Tauchguide
Hinweis
  • Die Route kann je nach Wind- und Wetterverhältnissen jederzeit geändert werden.
  • An An- und Abreisetag wird nicht getaucht.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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