The Floating Resort by Scubaspa ab Malé
The Floating Resort by Scubaspa ab Malé
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights:
- Einzigartige Kombination aus Tauchen und Spa
- Sehr komfortables Boot
- Die traumhafte Unterwasserwelt
- Die grosszügige Wellnessoase an Board
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1-8. Tag Schiff
Die Boote
Die Crew besteht aus 30 Personen sowie 4 Englisch sprechenden Tauchguides.
Nebst dem Tauchen und Schnorcheln stehen auch Aktivitäten wie Barbecues am Strand, ein Besuch von einer lokalen Insel sowie Yogastunden am Morgen auf dem Programm.
Die Boote
Die zwei modernen, baugleichen Schwesternboote SCUBASPA YING und SCUBASPA YANG (L: 50 m, B: 11,2 m) bieten 17 grosszügige Kabinen (vier Kategorien) mit zwei Betten (Suite: Doppelbett), Dusche/WC, Klimaanlage, Safe und Minibar (ausgenommen die Sea-Star Kabine). Des Weiteren bieten sie jeweils 5 Decks, ein Restaurant mit internationaler Küche, zwei Bars, ein Spa, ein kleines Fitness (nur auf Yang), Jacuzzi im Freien, Sonnenliegen, gemütliche Lounges und eine Boutique.
Die Crew besteht aus 30 Personen sowie 4 Englisch sprechenden Tauchguides.
Tauchen
Separates Tauchboot. Die Safaris werden von 4 erfahrenen, Englisch sprechenden Tauchguides begleitet. Es wird in Kleingruppen von 4-6 Personen getaucht. Voraussetzung: PADI Open Water (bei Spezialtouren mindestens 100 Tauchgänge) und medizinisches Zertifikat (nicht älter als 1 Jahr). Nitrox gegen Gebühr. Eigene Tauchausrüstung empfohlen, Mietausrüstung auf Anfrage.
Spa
Der 300 m2 grosse Spa Bereich bietet 6 Behandlungsräume, wo Massagen, Ayurveda und verschiedenste Körperbehandlungen angeboten werden.
Route
Jeden Samstag ab/bis Malé, abwechslungsweise im Ari, Südmalé, Vaavu und Nordmalé Atoll.
Nebst dem Tauchen und Schnorcheln stehen auch Aktivitäten wie Barbecues am Strand, ein Besuch von einer lokalen Insel sowie Yogastunden am Morgen auf dem Programm.
Plusminus
Entdecken Sie die traumhafte Inselwelt der Malediven als passionierter Taucher und/oder Spa Liebhaber auf dem Wasserweg und verzichten dabei nicht auf Luxus! Kinder ab 10 Jahren willkommen.
Im Preis inbegriffen:
- Vollpension
- Willkommensgetränk
- Unlimitiert Wasser
- Yoga-Lektionen
- Schnorchelausrüstung
- Barbecue am Strand
- Ausflüge nach Programm
- Auswahl zwischen 15 – 17 Tauchgänge (inkl. Flasche, Blei, Gurt, ohne Ausrüstung, Begleitung durch Englisch sprechenden Tauchlehrer), 8 Spa-Behandlungen oder 6 Tauchgänge und 4 Spa-Behandlungen
- Die Route kann je nach Wind- und Wetterverhältnissen jederzeit geändert werden.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage