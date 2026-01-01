The Floating Resort by Scubaspa ab Malé

Schiff

Die Boote

Die zwei modernen, baugleichen Schwesternboote SCUBASPA YING und SCUBASPA YANG (L: 50 m, B: 11,2 m) bieten 17 grosszügige Kabinen (vier Kategorien) mit zwei Betten (Suite: Doppelbett), Dusche/WC, Klimaanlage, Safe und Minibar (ausgenommen die Sea-Star Kabine). Des Weiteren bieten sie jeweils 5 Decks, ein Restaurant mit internationaler Küche, zwei Bars, ein Spa, ein kleines Fitness (nur auf Yang), Jacuzzi im Freien, Sonnenliegen, gemütliche Lounges und eine Boutique.

Die Crew besteht aus 30 Personen sowie 4 Englisch sprechenden Tauch­guides.



Tauchen

Separates Tauchboot. Die Safaris werden von 4 erfahrenen, Englisch sprechenden Tauchguides begleitet. Es wird in Kleingruppen von 4-6 Personen getaucht. Voraus­setzung: PADI Open Water (bei Spezialtouren mindestens 100 Tauchgänge) und medizinisches Zertifikat (nicht älter als 1 Jahr). Nitrox gegen Gebühr. Eigene Tauchausrüstung empfohlen, Mietausrüstung auf Anfrage.





Spa

Der 300 m2 grosse Spa­ Bereich bietet 6 Behandlungsräume, wo Massagen, Ayurveda­ und verschiedenste Körperbehand­lungen angeboten werden.





Route

Jeden Samstag ab/bis Malé, ab­wechslungsweise im Ari­, Süd­malé­, Vaavu­ und Nordmalé­ Atoll.

Nebst dem Tauchen und Schnorcheln stehen auch Aktivitäten wie Barbecues am Strand, ein Besuch von einer lokalen Insel sowie Yogastunden am Morgen auf dem Programm.



Plusminus

Entdecken Sie die traumhafte Inselwelt der Malediven als passionierter Taucher und/oder Spa­ Liebhaber auf dem Wasser­weg und verzichten dabei nicht auf Luxus! Kinder ab 10 Jahren willkommen.