Horizon III ab Malé
Horizon III ab Malé
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights:
- [color=#000000]Seit Jahren an den besten Tauchplätzen auf den Malediven unterwegs[/color]
- [color=#000000]Für Anfänger bis Profis[/color]
- [color=#000000]Highlights: Tigerhaie im Süden[/color]
0 Tage / 0 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag
Das Boot
WiFi in den öffentlichen Bereichen gegen Gebühr. Die Crew besteht aus ca. 17 Personen, davon 4 – 5 Tauchguides (D/E).
Teilweise ist ein Inlandflug notwendig. Zu den Highlights gehören die Touren im Süden die zB. Fuvamulah beinhalten, wo unter anderem mit den Tigerhaien getaucht wird - ein absolutes Paradies für Grossfisch-Liebhaber!
Das Boot
Die «Horizon III» (L: 35 m, B: 9 m) startete im März 2009 zu ihrem ersten Törn. Sie bietet 8 Standard Kabinen im Unterdeck mit 1 Doppel oder 2 Einzelbetten, Schrank, Dusche, WC, Klimaanlage, 2 ruhig gelegene Luxus Kabinen auf dem Oberdeck mit Fön, Panorama Fenster und direktem Zugang zum mittleren Deck, 1 Einzelkabine auf dem Hauptdeck mit Panoramater, mehrere Sonnendecks mit Sonnenliegen, Jacuzzi und Essbereich, einen Salon mit Bibliothek, TV, DVD, Bar, Restaurant und Massage Ecke.
WiFi in den öffentlichen Bereichen gegen Gebühr. Die Crew besteht aus ca. 17 Personen, davon 4 – 5 Tauchguides (D/E).
Tauchen
Ein separates Tauch Dhoni und ein Beiboot gehören dazu. Es sind mind. 16 Tauchgänge pro Woche geplant. Voraussetzung: Tauch-Brevet und ein aktuelles Tauchzeugnis (nicht älter als 1 Jahr). Keine Tauch-Mindestanforderungen, da individuell in kleinen Gruppen getaucht wird. Nitrox gegen Aufpreis möglich. Eigene Tauchausrüstung empfohlen, Mietausrüstung auf Anfrage.
Route
Je nach Saison findet die Route in unterschiedlichen Atollen statt.
Teilweise ist ein Inlandflug notwendig. Zu den Highlights gehören die Touren im Süden die zB. Fuvamulah beinhalten, wo unter anderem mit den Tigerhaien getaucht wird - ein absolutes Paradies für Grossfisch-Liebhaber!
Plusminus
Ein besonderes Abenteuer für Taucher jeden Niveaus! Kinder ab 12 Jahren willkommen.
Im Preis inbegriffen:
- Vollpension
- Unlimitiert Wasser/Kaffee/Tee
- 16 Tauchgänge bei 1 Woche / 37 Tauchgänge bei 2 Wochen (inkl. Flasche, Blei)
- Ausflüge auf Inseln/Strände
- Green Taxes
- Die Route kann je nach Wind- und Wetterverhältnissen jederzeit geändert werden.
Preise
0 Tage / 0 Nächte Preis auf Anfrage