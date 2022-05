Varadero Reisen

Varadero, auf der gewundenen und langgezogenen Hicacos Halbinsel am Atlantik gelegen, steht an der Spitze von Kubas wichtiger Tourismusindustrie. Reisende aus aller Welt werden vor allem von den umwerfenden weissen Sandstränden angezogen. Wegen seines ununterbrochenen, zwanzig Kilometer langen Strandes zählt Varadero zu den beliebtesten und schönsten Badeferienorten von Kuba. Die Anreise nach Varadero erfolgt entweder mit einem Direktflug oder über die kubanische Hauptstadt Havanna. Ein riesiges Angebot an Hotels und schicken Strandresorts steht Ihnen hier zur Auswahl. Wenn Sie nach einer Kuba Rundreise ein paar entspannte und unbeschwerte Tage an einem der schönsten Strände der Karibik verbringen möchten, sind Sie in Varadero am richtigen Ort gelandet. Und wenn Sie Wassersport aller Art mögen: die Einladung gilt. Während die Kids sich im sicheren Hotelpool auspowern, ist Ihnen vielleicht nach Wind- oder Kitesurfen, Tauchen, Schnorcheln, Wasserski oder Parasailing. Bei einem Stopp in Varadero kommt während Ihren Kuba Ferien die ganze Familie voll auf ihre Rechnung. Fragen Sie unsere Kuba Spezialisten nach einem massgeschneiderten Angebot für Ihre Varadero Ferien.