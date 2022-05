Australien Schiffsreisen

Australien Kreuzfahrten

Entspannt ein anderes Australien entdecken

Stellen Sie sich vor, Sie liegen entspannt in einem Liegestuhl an Deck, in der Hand einen kühlen Drink und vor Ihren Augen gleitet eine unvergleichlich vielfältige Küstenlinie wie eine Filmkulisse vorbei. Hört sich sehr verlockend an, meinen Sie nicht? Wie wäre es, wenn dann noch das weltgrösste Korallenriff als Bühnenbild hinzukäme? So gibt es beispielsweise Kreuzfahrten, die von Broome nach Darwin und von Darwin nach Cairns der Küste des Top End, der nördlichsten Region Australiens, und am beeindruckenden Cape York entlangführen. Ab Cairns laufen Kreuzfahrten ins Great Barrier Reef aus. Schiffsreisen sind eine äusserst entspannende Reiseart; nachdem Sie an Bord gegangen sind und Ihre Reisetasche ausgepackt haben, heisst es entspannen, entdecken und geniessen. Auch kulinarisch sind Schiffsreisen in Australien vielseitig; aus hochwertigen Frischzutaten bereitet, zaubern Küchenbrigaden Köstlichkeiten auf Ihren Teller. Vom Deck Ihres Schiffes aus beobachten Sie Zugvögel, Schildkröten, Delfine, Mantarochen, Wale und viele andere Tierarten teilweise aus nächster Nähe.

Atemberaubende Küstenlandschaften, gigantischer Tidenhub

King George war ein englischer Adliger. Frühe Seefahrer benannten riesige Wasserfälle in der westaustralischen Kimberley-Region nach dem Monarchen: Die King George Falls stürzen 84 Meter über senkrechte Klippen in den Indischen Ozean – nach tropischen Regenfällen bietet sich Reisenden hier ein spektakulärer Anblick vom Deck ihres Schiffs. In der Talbot Bay erwartet Kreuzfahrer ein weltweit einzigartiges Naturschauspiel: Durch einen gigantischen Tidenhub verursacht, drückt die Flut riesige Wassermassen durch eine wenige Meter breite Felsenge. Da der Gezeitenunterschied bis zu vierzehn Meter ausmacht, zieht sich das Meer bei Ebbe schneller zurück, als das aufgestaute Wasser durch die Felsspalte abfliessen kann. Daher entsteht regelmässig das Phänomen eines horizontalen Wasserfalls: Aufgestautes Wasser schiesst mit Hochdruck und einer unvorstellbaren Kraft durch die Felsritze. Der britische Naturhistoriker Sir David Attenborough bezeichnete die Horizontal Falls als ‘Australiens aussergewöhnlichstes Naturwunder’. Schiffsreisen führen Sie zu einigen der grossartigsten natürlichen Sehenswürdigkeiten in Australien. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.

Tauchparadiese im Great Barrier Reef

Das Great Barrier Reef bietet auf seiner gesamten Länge von über 2'200 Kilometern Hunderte, ja Tausende von Tauchspots. Verschiedene Tauchkreuzfahrten laufen von Cairns und Townsville zu weltberühmten Tauch Locations wie Cod Hole, den Ribbon Reefs oder dem Wrack der SS Yongala aus. Die meisten dieser Expeditionen dauern zwischen vier und acht Tagen und bieten Tauch-Enthusiasten damit die Gelegenheit, ganz unterschiedliche Tauchgebiete geniessen zu können. Die Region der Whitsunday Islands an der mittleren Queensland-Küste ist ein Paradies für Segelreisen. Gäste wählen aus unterschiedlichen Reisevarianten von historischen Dreimastern bis hin zu Rennyachten aus. Der Murray River ist mit 2'500 Kilometern Australiens längster Strom. Im unteren Bereich, im Bundesstaat Südaustralien, ist der Fluss sowohl mit Wohnbooten wie auch Schaufelraddampfern schiffbar - Oldtimer Flair im Stil der US-Südstaaten ist garantiert. Für die Planung Ihrer Australienreise steht Ihnen eine reichhaltige Palette maritimer Erlebnisse zur Auswahl. Wir beraten Sie gerne zu den Details der verschiedenen Schiffsreisen – vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Gesprächstermin.