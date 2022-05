Rundreisen im südlichen Australien

Tasmanien Rundreisen

Kleine Insel ganz gross

Wie ein Juwel ragt die kleine Insel Tasmanien aus dem Südlichen Ozean. So ziemlich alles ist anders hier, als auf dem Festland. Und doch: viele typische Tier- und Pflanzenarten haben in Tasmanien ihre Arche Noah gefunden. Lassen Sie sich von den unzähligen Naturschönheiten des Inselstaates begeistern: Die Coles Bay im Osten ist eine fantastische Mischung von Granitfelsen, dichtem Buschland, herrlichen Wanderwegen und umwerfenden Stränden. Wineglass Bay wurde schon mehrfach als einer der zehn weltbesten Strände bezeichnet – überzeugen Sie sich selbst. Im gebirgigen Westen trumpft die Cradle Mountain Lake St. Clair Region als UNESCO Welterbe auf. Und bei Strahan an der wilden Westküste fliesst der kristallklare Franklin River auf seinem Weg zum Ozean durch ein Mündungsgebiet, welches um ein Mehrfaches grösser ist als der Hafen von Sydney. Eine geführte Gruppenreise oder eine Mietwagenrundreise in Tasmanien lässt sich ideal mit Reisen in Victoria und South Australia verbinden – unsere Australien-Spezialisten zeigen Ihnen sehr gerne wie.