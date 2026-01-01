Kings Canyon Resort
Kings Canyon
Beschreibung
Einleitung
Das Kings Canyon Resort ist eine Oase, die im Herzen von Australien, im Watarrka National Park liegt und die wunderbare Erlebnisse des Outbacks bietet. Der Nationalpark liegt zwischen Ayers Rock und Alice Springs und ist Heimat des wunderbaren Kings Canyons sowie der einmaligen "The Lost City" Felsformation und bietet immer wieder das Gefühl, dass man weit ab vom Schuss ist und in Australien angekommen ist.
Nach einem aufregenden Tag in der wilden Schönheit des Nationalparks und dem wunderbaren Gefühl das wahre Outback erlebt zu haben, findet man beste Erholung im Kings Canyon Resort. Wie wäre es mit einem Glas Champagner im Spa des Deluxe Spa Rooms mit Blick auf wunderbare Felsformationen? Geniessen Sie das einmalige "Under a Desert Moon" Dinner mit den Geräuschen des Outbacks am Lagerfeuer, der wunderbar bestickte Sternenhimmel über Ihnen.
Die Sunset Viewing Platform bietet Ihnen am Abend einen einmaligen Blick auf den Kings Canyon, der sein Farbe mehrmals ändert, Kamera nicht vergessen. Das Abendesssen kann an unterschiedlichen Plätzen eingenommen werden und natürlich "typisch australisch".
Lage
Das Kings Canyon Resort liegt im Watarrka Nationalpark, rund 3 Stunden vom Uluru und 4.5 Stunden von Alice Springs entfernt.
Angebot
Das Resort bietet ein Restaurant, einen Swimmingpool, einen Tennisplatz, eine Tankstelle und Einkaufsmöglichkeiten. WLAN ist gegen Gebühr erhältlich.
Zimmer
Die 128 klimatisierten Zimmer verfügen über Dusche, Toilette und einen Kühlschrank. Die Deluxe Spa Rooms zeichnen sich durch eine schöne Lage aus und bieten zusätzlich eine Spa Badewanne und einen Balkon oder eine Veranda.
Preis auf Anfrage
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