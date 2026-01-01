Novotel Oasis Resort
Cairns
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt mitten in Cairns, nur wenige Gehminuten von der Esplanade sowie zahlreichen Restaurants entfernt.
Angebot
Das Novotel Cairns Oasis Resort wird von einem grossen Garten umgeben. Ein Restaurant, eine Bar, eine Poolbar, ein Fitnessbereich sowie ein Pool gehören dazu. Den Gästen steht kostenloses Wifi zur Verfügung.
Zimmer
Alle 314 Standard-, Superior- und Deluxe Zimmer bieten jeglichen Komfort und sind mit einer Klimaanlage, einem TV, einer Minibar, einem Balkon oder einer Terrasse mit Blick auf die Stadt und die Berge oder die Poolanlage und den Garten ausgestattet.
ab CHF 129.– / pro Person
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