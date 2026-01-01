Beschreibung

Lage Das Hotel liegt mitten in Cairns, nur wenige Gehminuten von der Esplanade sowie zahlreichen Restaurants entfernt.

Angebot Das Novotel Cairns Oasis Resort wird von einem grossen Garten umgeben. Ein Restaurant, eine Bar, eine Poolbar, ein Fitnessbereich sowie ein Pool gehören dazu. Den Gästen steht kostenloses Wifi zur Verfügung.