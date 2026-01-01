Beschreibung

Lage Das Emu Walk Apartments Hotel liegt in einem Garten mit einheimischen Pflanzen und Bäumen im Ayers Rock Resorts.

Angebot Die Anlage ist geeignet für Selbstversorger und Familien sowie für einen längeren Aufenthalt am Uluru. Der Supermarkt im Ayers Rock Resort hält ein breites Angebot für Sie bereit. Den Gästen stehen im Ayers Rock Resort gesamthaft vier Pools zur Verfügung. Kostenloses Wifi ist verfügbar. Innerhalb des Ayers Rock Resorts verkehrt ein gratis Shuttlebus.

Zimmer Die 60 geräumigen und hellen Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern sind alle mit einer Kochmöglichkeit und einem Kühlschrank ausgestattet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie eine Klimaanlage.