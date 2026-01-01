Adina Apartment Hotel Adelaide Treasury
Adelaide
Beschreibung
Lage
Das Adina Adelaide Treasury, im ehemaligen Postgebäude der Stadt, liegt mitten im Zentrum von Adelaide, nur wenige Gehminuten von der Einkaufsmeile Rundle Mall und den wichtigsten Attraktionen entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen ein beheizter Pool, ein Fitnessbereich, eine Sauna, ein Whirlpool und kostenloses Wifi zur Verfügung. Für das kulinarische Wohl sorgen eine Bar und ein Restaurant.
Zimmer
Die 79 Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmer sind geräumig und komfortabel eingerichtet und verfügen über eine Kochmöglichkeit. Die Premier Apartments verfügen zudem über Waschmöglichkeiten und einen Wohnbereich. Einige der Studios und Apartments bieten einen Blick auf den Innenhof, andere sind zur Strasse gerichtet.
ab CHF 105.– / pro Person
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