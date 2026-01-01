Beschreibung

Lage Das Adina Adelaide Treasury, im ehemaligen Postgebäude der Stadt, liegt mitten im Zentrum von Adelaide, nur wenige Gehminuten von der Einkaufsmeile Rundle Mall und den wichtigsten Attraktionen entfernt.

Angebot Den Gästen stehen ein beheizter Pool, ein Fitnessbereich, eine Sauna, ein Whirlpool und kostenloses Wifi zur Verfügung. Für das kulinarische Wohl sorgen eine Bar und ein Restaurant.