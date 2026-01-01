Das Hotel liegt neben dem Perth Convention & Exhibition Center und nur einen Katzensprung vom pulsierenden Stadtzentrum entfernt. Restaurants, Cafés, das Barrack Street Ferry Terminal und der Kings Park liegen in Gehdistanz.

Das Hotel verfügt über einen Pool, einen Fitnessbereich und kostenloses Wifi . Das «Metro Bistro & Bar» Restaurant serviert internationale Küche und Cocktails.

Die 138 modernen Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlagzimmern verfügen alle über eine Klimaanlage, einen Kaffee-/Teekocher, einen TV, einen Balkon und eine Minibar. Die Studios verfügen über eine Kochmöglichkeit, die Apartments über eine vollausgestattete Küche sowie einer Waschmaschine und einem Trockner.