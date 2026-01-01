Mit Blick auf die Gedenkgärten am Anzac Square und direkt gegenüber dem Hauptbahnhof von Brisbane liegt das Adina Apartment Anzac Square ideal zum Besuchen der Sehenswürdigkeiten, Bars und Restaurants.

Das denkmalgeschützte Hotel verfügt über 95 Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer. Alle Kategorien verfügen über eine Kochmöglichkeit, einen Kühlschrank, einen Kaffee-/Teekocher, einen TV und eine Klimaanlage. Die Apartments verfügen zudem über eine Waschmöglichkeit sowie einen separaten Wohn-/Essbereich. Die Premier Suiten haben zudem noch eine Kaffeemaschine.