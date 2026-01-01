Adina Apartment Hotel Brisbane Anzac Square
Brisbane
Beschreibung
Lage
Mit Blick auf die Gedenkgärten am Anzac Square und direkt gegenüber dem Hauptbahnhof von Brisbane liegt das Adina Apartment Anzac Square ideal zum Besuchen der Sehenswürdigkeiten, Bars und Restaurants.
Angebot
Die Gäste des Adina Apartment Anzac Square profitieren von kostenlosem Wifi und einem Valet Parking Service.
Zimmer
Das denkmalgeschützte Hotel verfügt über 95 Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer. Alle Kategorien verfügen über eine Kochmöglichkeit, einen Kühlschrank, einen Kaffee-/Teekocher, einen TV und eine Klimaanlage. Die Apartments verfügen zudem über eine Waschmöglichkeit sowie einen separaten Wohn-/Essbereich. Die Premier Suiten haben zudem noch eine Kaffeemaschine.
ab CHF 81.– / pro Person
Loading map...