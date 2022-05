Tansania Safaris: Natur entdecken

Direkt am Puls der Wildnis

Rundreisen durch Tansania

Tansania ist dicht besiedelt: So eine reiche Tierwelt haben Sie noch nicht erlebet! Sie sehen den majestätischen Löwen bei der Jagd zu, beobachten elegante Giraffen bei ihren Mahlzeiten und folgen Zebraherden durch die Savanne. Antilopen grasen, an den Wasserstellen trinken die grossen Büffel. Flusspferde tauchen hin und wieder aus den Wasserfluten auf, und natürlich werden Sie den Anblick der Elefanten in freier Wildbahn nie vergessen! Hier ist der Mensch nur Gast – und darauf achten Ihre erfahrenen Reiseführer und Guides auch. Wussten Sie, dass Sie in Tansania ständig auf Husaren- und Mantelaffen stossen? Die nahen Verwandten der Menschen tummeln sich hier in grosser Vielfalt. Übrigens bietet der Ruaha Nationalpark die spektakulärsten Safaris. Hier ist immer etwas los. Es wäre also gar nicht verblüffend, wenn Sie Löwen oder Geparden am Ruaha Fluss auf Beutezug zu sehen bekommen. Oder wenn Sie Schakale und Wildhunde bei der Gazellen-Jagd sehen. Tansania ist einfach aufregend – Tansania Safaris zeigen Ihnen die ganze Vielfalt dieses Landes.