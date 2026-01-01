Der nördlich von Johannesburg gelegene Waterberg Nationalpark erstreckt sich im Gebiet einer Bergkette und befindet sich in der Nähe des Lalapala Flusses. Obwohl der Waterberg Nationalpark weder sonderlich gross noch alt ist, erfreut er sich enormer Beliebtheit und bietet vielen verschiedenen Tieren ein Zuhause. Dies ist auch der Grund dafür, dass er im Rahmen von Südafrika Rundreisen häufig angesteuert wird. Wenn Sie sich persönlich von der Schönheit Südafrikas überzeugen möchten, sollten Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten kontaktieren, um sich ein individuelles Angebot erstellen zu lassen.