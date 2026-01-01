Das Reservat von Timbavati ist umgeben von weiteren Schutzgebieten, wie unter anderem dem Krüger Nationalpark, sodass sich in ihm eine reichhaltige Flora und Fauna entwickeln konnte. Egal, ob Sie grosse Säugetiere wie Elefanten, Löwen und Büffel beobachten möchten oder Ihr Interesse eher den zahlreichen Vögeln oder Insekten der Gegend gilt, rund um Timbavati gibt es viel zu entdecken. Lassen Sie sich eines der faszinierendsten Gebiete Südafrikas von unseren Spezialisten vorstellen und zögern Sie nicht, sich von diesen ein individuelles Reiseangebot für eine Timbavati Reise erstellen zu lassen.