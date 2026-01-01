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Timbavati, Südafrika

Timbavati & Umgebung Reisen vom Spezialisten

Ein Traumziel für Tierliebhaber

Das Reservat von Timbavati ist umgeben von weiteren Schutzgebieten, wie unter anderem dem Krüger Nationalpark, sodass sich in ihm eine reichhaltige Flora und Fauna entwickeln konnte. Egal, ob Sie grosse Säugetiere wie Elefanten, Löwen und Büffel beobachten möchten oder Ihr Interesse eher den zahlreichen Vögeln oder Insekten der Gegend gilt, rund um Timbavati gibt es viel zu entdecken. Lassen Sie sich eines der faszinierendsten Gebiete Südafrikas von unseren Spezialisten vorstellen und zögern Sie nicht, sich von diesen ein individuelles Reiseangebot für eine Timbavati Reise erstellen zu lassen.

Kapama KarulaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kapama Game Reserve
Die nördlichen Drakensberge bieten einen majestätischen Hintergrund für eines der grössten privaten Tierreservate in...
Simbavati Hilltop LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Timbavati Game Reserve
Die Lodges von Simbavati sind im nördlichen Teil des Timbavati Private Game Reserves gelegen. Simbavati besteht aus...
Tanda TulaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Timbavati Game Reserve
Das Tanda Tula Safari Camp bietet spannende Tiererlebnisse in einem modernem Ambiente an.
RockFig Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Timbavati Game Reserve
Erleben Sie entspannte Safari Atmosphäre inmitten des tierreichen Timbavati Nature Reserves.
Kapama River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kapama Game Reserve
Die nördlichen Drakensberge bieten einen majestätischen Hintergrund für eines der grössten privaten Tierreservate in...
Kapama Southern CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kapama Game Reserve
Die nördlichen Drakensberge bieten einen majestätischen Hintergrund für eines der grössten privaten Tierreservate in...
Simbavati River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Timbavati Game Reserve
Die Lodges von Simbavati sind im nördlichen Teil des Timbavati Private Game Reserves gelegen. Simbavati besteht aus...
Makalali River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Makalali Game Reserve
Das Makalali Private Game Reserve liegt westlich des Krüger Nationalparks bei den nördlichen Drakensbergen. Das...
Kapama Buffalo CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kapama Game Reserve
Die nördlichen Drakensberge bieten einen majestätischen Hintergrund für eines der grössten privaten Tierreservate in...
Makalali Main LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Makalali Game Reserve
Das Makalali Private Game Reserve liegt westlich des Krüger Nationalparks bei den nördlichen Drakensbergen. Das...

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