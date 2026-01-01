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Namaqualand Nationalpark, Südafrika

Namaqualand Reisen vom Spezialisten

Ein Nationalpark mit Stil

Falls Sie in der Frühlingszeit der Südhalbkugel, die von August bis Oktober andauert, eine Südafrika Rundreise unternehmen, sollten Sie unbedingt einen Abstecher in den Namaqualand Nationalpark machen, da Sie dort zu dieser Jahreszeit ein Blütenmeer von besonderer Pracht bestaunen können. Obwohl dieser Teil von Südafrika ansonsten eher karg ist, können Sie bei einem Aufenthalt zur richtigen Zeit Blumen bewundern, die Ihnen sonst nur selten geboten werden. Verzichten Sie nicht auf ein unvergleichliches Erlebnis und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um eine wirklich herausragende Landschaft zu besuchen.

Naries Namakwa RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Springbok
Lassen Sie sich von einem einzigartigen Erlebnis verzaubern und geniessen Sie die malerische Landschaft umgeben von...

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