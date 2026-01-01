Nicht weit entfernt von der Metropole Port Elizabeth am Ende der legendären «Garden Route», erwartet Sie mit dem Amakhala Game Reserve ein Wildreservat der Extraklasse. Neben sehr luxuriösen Unterkünften finden Sie in diesem Gebiet auch viele seltene Tiere, deren Beobachtung ein Vergnügen ist. Im Amakhala Game Reserve leben nicht nur die sogenannten «Big Five», zu denen man Löwe, Büffel, Leopard, Nashorn und Elefant, zählt, sondern auch viele weitere Arten wie Giraffen und Antilopen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um dieses Reservat bald zu besuchen.