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Amakhala Game Reserve, Südafrika

Amakhala Game Reserve Reisen vom Spezialisten

Ein Reservat für Kenner

Nicht weit entfernt von der Metropole Port Elizabeth am Ende der legendären «Garden Route», erwartet Sie mit dem Amakhala Game Reserve ein Wildreservat der Extraklasse. Neben sehr luxuriösen Unterkünften finden Sie in diesem Gebiet auch viele seltene Tiere, deren Beobachtung ein Vergnügen ist. Im Amakhala Game Reserve leben nicht nur die sogenannten «Big Five», zu denen man Löwe, Büffel, Leopard, Nashorn und Elefant, zählt, sondern auch viele weitere Arten wie Giraffen und Antilopen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um dieses Reservat bald zu besuchen.

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Preis auf Anfrage
Amakhala Game Reserve
Das gemütliche und familiär geführte Safari Camp im malariafreien und 9 000 Hektar grossen Amakhala Game Reserve...

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