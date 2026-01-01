Begrenzt von den Swartbergen im Norden und den der Küstenlinie folgenden Langebergen und Outeniqua-Bergen erstreckt sich die Kleine Karoo Becken zwischen 250 und 400 m Höhe. Die Wüste erhält mehr Niederschläge als die Grosse Karoo, deshalb entwickelte sich hier eine vielfältige interessante Halbwüsten-Vegetation, mit einer beeindruckenden Anzahl von Sukkulentenarten. Auf Safaris begegnen Sie der einheimischen Säugetierfauna. Im Bereich kleiner Flüsse wird mittels Bewässerung sogar Obst und Wein angebaut. Bekannt sind auch die Straussenfarmen. Unsere Afrika Spezialisten kennen die besten Unterkünfte und Reiserouten. Sie helfen Ihnen gern bei der Planung Ihres Südafrika-Abenteuers.