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Hluhluwe iMfolozi Game Reserve, Südafrika

Hluhluwe iMfolozi Game Reserve Reisen vom Spezialisten

Ein schöner Ort

Im Einzugsgebiet der am Indischen Ozean gelegenen Stadt Durban liegt das herrliche Reservat Hluhluwe iMfolozi Game Reserve. Die Stars dieses Schutzgebietes sind in erster Linie Nashörner, die vor einigen Jahren vom Aussterben bedroht waren und heutzutage dem Hluhluwe iMfolozi Reservat eine besondere Atmosphäre verleihen. Bei einem Ausflug in dieses Reservat können Sie sich aber auch auf die Begegnung mit anderen interessanten Tieren freuen und eine schöne Zeit in einer traumhaften Umgebung verbringen. Kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten für weitere interessante Informationen.

Biyela LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hluhluwe
Die Lodge liegt erhöht mit einem einmaligen Blick über die sanfte Hügellandschaft und den White iMfolozi Fluss.
Mthembu LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hluhluwe
Die warme und einladende Mthembu Lodge liegt direkt am Ufer des White iMfolozi-Flusses.
mFulaWozi Wilderness Private Game ReserveHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hluhluwe
Das mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve ist ein privates Luxus-Wildreservat im Herzen des Zululandes.
Rhino Ridge Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hluhluwe
Diese exklusive Safari Lodge befindet sich als einzige Lodge direkt im tierreichen Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark,...
Leopard Mountain Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hluhluwe
Erleben Sie den unvergleichlichen Charme der exklusiven Lodge, die inmitten einer atemberaubenden Landschaft liegt...
Falaza Game Park & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hluhluwe
Umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage ist der Falaza Game Park die perfekte Kombination aus Erholung und...
Ghost Mountain InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Die Unterkunft liegt gut 3 Fahrstunden von Durban entfernt, und bietet einen idealen Ausgangspunkt um die vielfältige...

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