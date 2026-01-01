Hluhluwe iMfolozi Game Reserve Reisen vom Spezialisten
Ein schöner Ort
Biyela Lodge
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Hluhluwe
Die Lodge liegt erhöht mit einem einmaligen Blick über die sanfte Hügellandschaft und den White iMfolozi Fluss.
Mthembu Lodge
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Hluhluwe
Die warme und einladende Mthembu Lodge liegt direkt am Ufer des White iMfolozi-Flusses.
mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve
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Hluhluwe
Das mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve ist ein privates Luxus-Wildreservat im Herzen des Zululandes.
Rhino Ridge Safari Lodge
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Hluhluwe
Diese exklusive Safari Lodge befindet sich als einzige Lodge direkt im tierreichen Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark,...
Leopard Mountain Safari Lodge
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Hluhluwe
Erleben Sie den unvergleichlichen Charme der exklusiven Lodge, die inmitten einer atemberaubenden Landschaft liegt...
Falaza Game Park & Spa
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Hluhluwe
Umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage ist der Falaza Game Park die perfekte Kombination aus Erholung und...
Ghost Mountain Inn
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Die Unterkunft liegt gut 3 Fahrstunden von Durban entfernt, und bietet einen idealen Ausgangspunkt um die vielfältige...
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