1930 gab es nur noch 11 wilde Elefanten in der Ostkap-Region Südafrikas. Die Jagd nach Elfenbein hatte die ursprünglich stattliche Population dezimiert. Die Einrichtung des heute 1'640 Quadratkilometer grossen Addo Elefanten Nationalparks trug dazu bei, dass die Population inzwischen auf über 400 Tiere angewachsen ist. Auf einer Safari unter der Führung eines Rangers oder bei einer Mietwagenreise bestehen beste Chancen, die stattlichen Dickhäuter in ihrem Lebensraum zu beobachten. Unsere erfahrenen Afrika Spezialisten unterstützen Ihre Reisevorbereitungen gern mit speziellen Tipps und Empfehlungen für geeignete Unterkünfte.