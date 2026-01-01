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Kariega Game Reserve, Südafrika

Kariega Game Reserve Reisen vom Spezialisten

Ruhe pur - das Kariega Game Reserve

Wenn Sie während Ihrer Rundreise durch Südafrika ein Wildreservat besuchen möchten, in dem es sehr gemächlich zugeht, sind Sie im Kariega Game Reserve sehr gut aufgehoben. Dank einer herrlichen Natur, durch die Ihnen die Schönheit Südafrikas auf eine eindrucksvolle Art und Weise vor Augen geführt wird, und vielen Tieren, ist dieses Reservat sehr empfehlenswert. Lassen Sie sich von den umherstreifenden Löwen, Leoparden und Elefanten faszinieren, wenn Sie vor Ort herrliche Ferien verbringen. Kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten, um einen Traum wahr werden zu lassen.

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Kariega Game Reserve
Malariafreies Tiererlebnis im 11 500 Hektar grossen Wildreservat. Eine einzigartige Kombination von fantastischen Big...
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Kariega Game Reserve
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Kariega Game Reserve
Malariafreies Tiererlebnis im 11 500 Hektar grossen Wildreservat. Eine einzigartige Kombination von fantastischen Big...
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Kariega Game Reserve
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