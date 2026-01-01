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Tsitsikamma Nationalpark, Südafrika

Tsitsikamma Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Wale beobachten

Im Gegensatz zu den meisten anderen Nationalparks in Südafrika beeindruckt der Tsitsikamma Nationalpark nicht durch imposante Landsäugetiere, sondern ist ein Paradies für Delfine und Grauwale. Dieser Küsten-Nationalpark liegt direkt am Meer und überzeugt durch eine herrliche Atmosphäre. Da sich der Tsitsikamma Nationalpark nicht weit von der «Garden Route» und der Stadt Port Elizabeth entfernt befindet, können Sie in seiner Umgebung viel unternehmen. Lassen Sie sich von der Vielfalt dieser Region Südafrikas überraschen und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um schon bald persönlich vor Ort zu sein.

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Tsitsikamma
Das Tsitsikamma Village Inn befindet sich beim Tsitsikamma Nationalpark und nur 5 Kilometer von der Storms River...
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Tsitsikamma
Direkt im Tsitsikamma Nationalpark gelegen, der sich auf 80 km entlang der Küste erstreckt. Bester Ausgangspunkt um...

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