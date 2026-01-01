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iSimangaliso Wetland Park, Südafrika

Isimangaliso Wetland Park Reisen vom Spezialisten

Die Schönheit des Weltnaturerbes in Südafrika

Der für seine Feuchtgebiete berühmte Nationalpark beherbergt die grössten Flusspferd- und Krokodilpopulationen Südafrikas. Er umfasst viele kleine Schutzgebiete, fünf unterschiedliche Ökosysteme liegen nah beieinander. In den Savannenlandschaften leben Büffel, Nashörner, Leoparden und Meerkatzen. Pelikane, Störche und Reiher kann man in den Sumpfgebieten und an den Seen beobachten. Herrliche Sandstrände und bewaldete Dünen begleiten den langen Küstenstreifen. Am Eingang des Parks liegt das Städtchen St. Lucia. Von hier aus sind Whalewatching Touren möglich. Unsere Südafrika Spezialisten halten weitere Informationen für Sie bereit. Sie helfen Ihnen gern bei der Planung unvergesslicher Erlebnisferien.

Makakatana Bay LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Lucia
Die traumhafte Lodge befindet sich mitten im iSimangaliso Wetland Park, in einem Dünenwald, der sich bis ans Ufer des...

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