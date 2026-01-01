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Royal Natal Nationalpark, Südafrika

Royal Natal Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Berge mit Flair

Der wunderschöne Royal Natal Nationalpark befindet sich in den malerisch daliegenden Drakensbergen, die Sie dazu einladen, ausgedehnte Wandertouren zu unternehmen. Geniessen Sie abwechslungsreiche Spaziergänge entlang von idyllischen Flussläufen und besuchen sie bei einem Abstecher in den Royal Natal Nationalpark auch einen der dort zu findenden Wasserfälle. Paviane, Antilopen und Gnus sind nur einige der interessanten Tiere, die Sie vor Ort beobachten können, weswegen der Park auch von Naturliebhabern sehr geschätzt wird. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um weitere Informationen zu diesem Reiseziel zu erhalten.

Montusi Mountain LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bergville
Die Montusi Mountain Lodge verfügt über eine traumhafte Lage mitten in den Drakensbergen. Die Lodge wird von den...
Three Tree Hill LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Drakensberg Region
Die Lodge liegt im nördlichen Teil der majestätischen Drankensberge. Die Fahrzeit ab Durban beträgt ca. 3 Stunden, ab...
Greenfire Drakensberg LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Drakensberg Region
Die Lodge liegt in der Nähe von Bergville in den Northern Natal Drakensberge und ist nur per 4x4 erreichbar....

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