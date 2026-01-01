Der wunderschöne Royal Natal Nationalpark befindet sich in den malerisch daliegenden Drakensbergen, die Sie dazu einladen, ausgedehnte Wandertouren zu unternehmen. Geniessen Sie abwechslungsreiche Spaziergänge entlang von idyllischen Flussläufen und besuchen sie bei einem Abstecher in den Royal Natal Nationalpark auch einen der dort zu findenden Wasserfälle. Paviane, Antilopen und Gnus sind nur einige der interessanten Tiere, die Sie vor Ort beobachten können, weswegen der Park auch von Naturliebhabern sehr geschätzt wird. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um weitere Informationen zu diesem Reiseziel zu erhalten.