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Kwandwe Private Game Reserve, Südafrika

Madikwe Game Reserve Reisen vom Spezialisten

Ein Reservat mit Charme

Unweit der Grenze zwischen Südafrika und Botswana liegt das sehr schöne Madikwe Game Reserve. Da dieses Wildtierreservat erst 1991 gegründet wurde, ist es eines der jüngsten Schutzgebiete Südafrikas und entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Wenn Sie Zeuge davon sein möchten, wie ein Gebiet für Wildtiere langsam entsteht und von der Natur erobert wird, sind Sie im Madikwe Game Reserve genau richtig. Lassen Sie sich darauf ein Südafrika zu entdecken und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um dieses herrliche Land zu bereisen.

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Madikwe Game Reserve
Ein fachkundig kuratiertes Kunsterlebnis, mitten im afrikanischen Busch.
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Madikwe Game Reserve
Die solarbetriebene Safari Lodge liegt etwas erhöht auf einem Hügel im malariafreien Madikwe Game Reserve, rund 4,5...
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Madikwe Game Reserve
Die Madikwe Safari Lodge liegt im Herzen des malariafreien Madikwe Game Reserves. Mit etwa 75 000 Hektar ist dieses...
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Madikwe Game Reserve
Rund 4-5 Fahrstunden von Johannesburg entfernt befindet sich das Madikwe Game Reserve.

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