Unweit der Grenze zwischen Südafrika und Botswana liegt das sehr schöne Madikwe Game Reserve. Da dieses Wildtierreservat erst 1991 gegründet wurde, ist es eines der jüngsten Schutzgebiete Südafrikas und entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Wenn Sie Zeuge davon sein möchten, wie ein Gebiet für Wildtiere langsam entsteht und von der Natur erobert wird, sind Sie im Madikwe Game Reserve genau richtig. Lassen Sie sich darauf ein Südafrika zu entdecken und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um dieses herrliche Land zu bereisen.