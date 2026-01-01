Madikwe Game Reserve Reisen vom Spezialisten
Ein Reservat mit Charme
Molori Safari Lodge
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Madikwe Game Reserve
Ein fachkundig kuratiertes Kunsterlebnis, mitten im afrikanischen Busch.
Rhulani Safari Lodge
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Madikwe Game Reserve
Die solarbetriebene Safari Lodge liegt etwas erhöht auf einem Hügel im malariafreien Madikwe Game Reserve, rund 4,5...
Madikwe Safari Lodge
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Madikwe Game Reserve
Die Madikwe Safari Lodge liegt im Herzen des malariafreien Madikwe Game Reserves. Mit etwa 75 000 Hektar ist dieses...
Impodimo Game Lodge
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Madikwe Game Reserve
Rund 4-5 Fahrstunden von Johannesburg entfernt befindet sich das Madikwe Game Reserve.
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