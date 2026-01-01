Auf ehemaligem Farmland befindet sich das herrliche Reservat Shamwari Game Reserve, in dem sich jede Menge beeindruckender Tiere tummeln. Komfortable Lodges und die Nähe zur Metropole Port Elizabeth und der in der Nähe verlaufenden «Garden Route», machen dieses Reservat zu einem beliebten Zwischenstopp auf Südafrika Rundreisen. Neben den im Reservat anzutreffenden «Big Five», beeindrucken aber auch die anderen dort lebenden Tiere und die teilweise sehr exotischen Pflanzen. Wenn Sie Südafrika von einer seiner schönsten Seiten erleben möchten, sollten sie unsere erfahrenen Spezialisten kontaktieren.