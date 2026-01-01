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Shamwari Game Reserve, Südafrika

Shamwari Game Reserve Reisen vom Spezialisten

Edel und schön

Auf ehemaligem Farmland befindet sich das herrliche Reservat Shamwari Game Reserve, in dem sich jede Menge beeindruckender Tiere tummeln. Komfortable Lodges und die Nähe zur Metropole Port Elizabeth und der in der Nähe verlaufenden «Garden Route», machen dieses Reservat zu einem beliebten Zwischenstopp auf Südafrika Rundreisen. Neben den im Reservat anzutreffenden «Big Five», beeindrucken aber auch die anderen dort lebenden Tiere und die teilweise sehr exotischen Pflanzen. Wenn Sie Südafrika von einer seiner schönsten Seiten erleben möchten, sollten sie unsere erfahrenen Spezialisten kontaktieren.

Shamwari Eagles Crag LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Shamwari Bayethe Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Shamwari Sindile LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Shamwari Riverdene Family LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...

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