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Kgalagadi Transfrontierpark, Südafrika

Kgalagadi Transfrontierpark Reisen vom Spezialisten

Bei wilden Tieren im grenzüberschreitenden Nationalpark

Der Kgalagadi Nationalpark entstand durch das Zusammenlegen zweier Naturschutzgebiete in der Kalahariwüste, die zu den Staaten Südafrika und Botswana gehörten. Auf rund 38'000 Quadratkilometern entfaltet sich eine reiche Wildtier-Fauna vor der pittoresken Landschaftskulisse von roten Dünenfeldern. Naturfotografen und Liebhabern von abenteuerlichen Safaris eröffnet sich hier eine gute Gelegenheit, die grossen schwarzmähnigen Kalahari Löwen zu sichten. Sie sind hier in vergleichsweise hoher Populationsdichte anzutreffen. Unsere Afrika Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Planung Ihrer Reise in dieses aussergewöhnliche Naturschutzgebiet. Sie kennen die besten Übernachtungsmöglichkeiten und Reiserouten.

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Tswalu lässt Sie den Alltag vergessen und die Zeit scheint still zu stehen. Die Schönheit der Natur, Exklusivität,...
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