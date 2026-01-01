Beschreibung

Einleitung Erleben Sie den unvergleichlichen Charme der exklusiven Lodge, die inmitten einer atemberaubenden Landschaft liegt und fantastische Ausblicke auf das Buschland bietet.

Lage Die Lodge liegt im 23 000 ha grossen, privaten Manyoni Private Game Reserve, hoch oben auf einem Hügel mit herrlichem Blick über das gesamte Reservat. Das Gebiet ist Heimat für viele Wildtiere, unter anderem auch die Big 5 Afrikas. Sie erreichen die Lodge in ca. 3,5 Fahrstunden ab Durban.

Angebot Die Leopard Mountain Safari Lodge besticht nicht nur durch ein einmaliges Safari-Erlebnis, die Gäste werden auch mit hochstehenden kulinarischen Gerichten verwöhnt. Begeben Sie während der Pirschfahrt auf die Suche nach den Big 5 Tieren. Zusätzlich stehen optionale Aktivitäten wie der Besuch des Lake St. Lucia, Fischen, Walbeobachtungen (saisonal) sowie der Besuch eines Zulu-Dorfes zur Verfügung. Der Spa bietet eine grosse Auswahl an entspannenden Behandlungen.