Rhino Ridge Safari Lodge
Hluhluwe
Beschreibung
Einleitung
Diese exklusive Safari Lodge befindet sich als einzige Lodge direkt im tierreichen Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark, welcher besonders für seine grosse Nashornpopulation bekannt ist.
Lage
Die Lodge kann mit einem normalen Mietwagen erreicht werden und befindet sich ca. 3 Fahrstunden von Durban entfernt im Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark, welcher unter anderem die Heimat der Big 5 ist.
Angebot
Während dem Aufenthalt in der Rhino Ridge Safari Lodge stehen zweimal täglich Pirschfahrten im offenen Safari-Fahrzeug auf dem Programm. Gegen Gebühr werden Buschwanderungen zu einer Schlucht oder einem Zulu-Dorf angeboten. Die Lodge verfügt über einen Spa. An heissen Tagen ist der Pool eine willkommene Abkühlung.
Zimmer
Die Lodge verfügt über 8 Luxury Villen, 2 Honeymoon Villen, 4 Safari Zimmer und 2 Familien Suiten. Alle Zimmer sind mit einer privaten Holzterrasse, Minibar, Deckenventilator und Klimaanlage und WIFI ausgestattet.
Die Honeymoon Villen verfügen zusätzlich über einen privaten Plungepool. Die Safari Familien Suiten eignen sich ideal für Familien, da sie über zwei separate Schlafzimmer verfügen. Jedes der beiden Schlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer.
Die Honeymoon Villen verfügen zusätzlich über einen privaten Plungepool. Die Safari Familien Suiten eignen sich ideal für Familien, da sie über zwei separate Schlafzimmer verfügen. Jedes der beiden Schlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer.
Preis auf Anfrage
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