Beschreibung

Einleitung Diese exklusive Safari Lodge befindet sich als einzige Lodge direkt im tierreichen Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark, welcher besonders für seine grosse Nashornpopulation bekannt ist.

Lage Die Lodge kann mit einem normalen Mietwagen erreicht werden und befindet sich ca. 3 Fahrstunden von Durban entfernt im Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark, welcher unter anderem die Heimat der Big 5 ist.

Angebot Während dem Aufenthalt in der Rhino Ridge Safari Lodge stehen zweimal täglich Pirschfahrten im offenen Safari-Fahrzeug auf dem Programm. Gegen Gebühr werden Buschwanderungen zu einer Schlucht oder einem Zulu-Dorf angeboten. Die Lodge verfügt über einen Spa. An heissen Tagen ist der Pool eine willkommene Abkühlung.