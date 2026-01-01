Beschreibung

Einleitung Das mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve ist ein privates Luxus-Wildreservat im Herzen des Zululandes.

Lage Das Private Game Reserve erstreckt sich über 16 000 Hektar unberührtes afrikanisches Buschland, wovon sich 6000 Hektar bereits im Hluhluwe iMfolozi Park befinden. Das Reservat liegt nur 2,5 Autostunden von Durban entfernt.

Angebot Auf Pirschfahrten haben Sie die Möglichkeit den Big 5 zu begegnen. Aber auch auf geführten Wanderungen erleben Sie die Tier- und Pflanzenwelt hautnah. Ein Pool lädt zur Abkühlung ein und zur Entspannung werden zahlreiche Wellness-Behandlungen angeboten. Der gut ausgestattete Weinkeller lässt keine Wünsche offen.

Mthembu Lodge****/* Die warme und einladende Mthembu Lodge liegt direkt am Ufer des White iMfolozi-Flusses.



Die 7 luxuriösen Suiten und die 2 Familien- Villen verfügen über alle Annehmlichkeiten und bieten einen fantastischen Ausblick auf die umliegende Buschlandschaft.



Mthembu ist das perfekte Reiseziel für Familien, das Kinder ab 10 Jahren willkommen heisst.