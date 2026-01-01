mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve
Hluhluwe
Beschreibung
Einleitung
Das mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve ist ein privates Luxus-Wildreservat im Herzen des Zululandes.
Lage
Das Private Game Reserve erstreckt sich über 16 000 Hektar unberührtes afrikanisches Buschland, wovon sich 6000 Hektar bereits im Hluhluwe iMfolozi Park befinden. Das Reservat liegt nur 2,5 Autostunden von Durban entfernt.
Angebot
Auf Pirschfahrten haben Sie die Möglichkeit den Big 5 zu begegnen. Aber auch auf geführten Wanderungen erleben Sie die Tier- und Pflanzenwelt hautnah. Ein Pool lädt zur Abkühlung ein und zur Entspannung werden zahlreiche Wellness-Behandlungen angeboten. Der gut ausgestattete Weinkeller lässt keine Wünsche offen.
Mthembu Lodge****/*
Die warme und einladende Mthembu Lodge liegt direkt am Ufer des White iMfolozi-Flusses.
Die 7 luxuriösen Suiten und die 2 Familien- Villen verfügen über alle Annehmlichkeiten und bieten einen fantastischen Ausblick auf die umliegende Buschlandschaft.
Mthembu ist das perfekte Reiseziel für Familien, das Kinder ab 10 Jahren willkommen heisst.
Die 7 luxuriösen Suiten und die 2 Familien- Villen verfügen über alle Annehmlichkeiten und bieten einen fantastischen Ausblick auf die umliegende Buschlandschaft.
Mthembu ist das perfekte Reiseziel für Familien, das Kinder ab 10 Jahren willkommen heisst.
Biyela Lodge****/*
Die Lodge liegt erhöht mit einem einmaligen Blick über die sanfte Hügellandschaft und den White iMfolozi-Fluss.
Die Biyela Lodge besteht aus 12 freistehenden Luxussuiten. Jede dieser Suiten bietet ein privates Deck mit einem unvergleichlichen Blick auf die Wildtiere, die täglich zum Fluss hinunterwandern. Entspannen Sie sich am privaten Plungepool und lauschen Sie den Geräuschen der umliegenden Wildnis.
Die Biyela Lodge besteht aus 12 freistehenden Luxussuiten. Jede dieser Suiten bietet ein privates Deck mit einem unvergleichlichen Blick auf die Wildtiere, die täglich zum Fluss hinunterwandern. Entspannen Sie sich am privaten Plungepool und lauschen Sie den Geräuschen der umliegenden Wildnis.
Preis auf Anfrage
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