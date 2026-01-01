Biyela Lodge
Hluhluwe
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt erhöht mit einem einmaligen Blick über die sanfte Hügellandschaft und den White iMfolozi Fluss.
Angebot
Auf Pirschfahrten haben Sie die Möglichkeit den Big 5 zu begegnen. Aber auch auf geführten Wanderungen erleben Sie die Tier- und Pflanzenwelt hautnah. Ein Pool lädt zur Abkühlung ein und zur Entspannung werden zahlreiche Wellness-Behandlungen angeboten. Der gut ausgestattete Weinkeller lässt keine Wünsche offen.
Zimmer
Die Biyela Lodge besteht aus 12 freistehenden Luxussuiten. Jede dieser Suiten bietet ein privates, geschlossenes Deck mit einem unvergleichlichen Blick auf die Wildtiere, die täglich zum Fluss hinunterwandern. Entspannen Sie sich am privaten Planschpool und lauschen Sie den Geräuschen der umliegenden Wildnis.
Preis auf Anfrage
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