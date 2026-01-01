Beschreibung

Lage Die Lodge liegt erhöht mit einem einmaligen Blick über die sanfte Hügellandschaft und den White iMfolozi Fluss.

Angebot Auf Pirschfahrten haben Sie die Möglichkeit den Big 5 zu begegnen. Aber auch auf geführten Wanderungen erleben Sie die Tier- und Pflanzenwelt hautnah. Ein Pool lädt zur Abkühlung ein und zur Entspannung werden zahlreiche Wellness-Behandlungen angeboten. Der gut ausgestattete Weinkeller lässt keine Wünsche offen.