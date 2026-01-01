Falaza Game Park & Spa
Hluhluwe
Beschreibung
Einleitung
Umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage ist der Falaza Game Park die perfekte Kombination aus Erholung und Tiererlebnis.
Lage
Die Lodge befindet sich im Herzen des Zululandes. Das Hluhluwe Game Reserve ist ca. 30 Fahrminuten und Durban ca. 3 Stunden.entfernt.
Angebot
Im False Bay Naturreservat werden Pirschfahrten, Fusssafaris sowie Bootstouren (je nach Wasserstand) angeboten. Pirschfahrten in das Hluhluwe Game Reserve oder Schnorchel- und Tauchausflüge nach Sodwana Bay können dazu gebucht werden. Gönnen Sie sich eine Abkühlung am Pool oder geniessen Sie eine Spa-Behandlung. WIFI ist im Hauptbereich vorhanden.
Zimmer
Die Lodge bietet 15 luxuriöse Zeltzimmer, welche über Kaffee-/Teekocher, einen Ventilator und ein privates Holzdeck verfügen. Das Familienzelt besteht aus zwei Zelten auf einer gemeinsamen Holzplattform.
Preis auf Anfrage
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