Beschreibung

Einleitung Umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage ist der Falaza Game Park die perfekte Kombination aus Erholung und Tiererlebnis.

Lage Die Lodge befindet sich im Herzen des Zululandes. Das Hluhluwe Game Reserve ist ca. 30 Fahrminuten und Durban ca. 3 Stunden.entfernt.

Angebot Im False Bay Naturreservat werden Pirschfahrten, Fusssafaris sowie Bootstouren (je nach Wasserstand) angeboten. Pirschfahrten in das Hluhluwe Game Reserve oder Schnorchel- und Tauchausflüge nach Sodwana Bay können dazu gebucht werden. Gönnen Sie sich eine Abkühlung am Pool oder geniessen Sie eine Spa-Behandlung. WIFI ist im Hauptbereich vorhanden.