Beschreibung

Einleitung Die Thonga Beach Lodge liegt inmitten des iSimangaliso Wetland Park. Sie vereint Küstenwald mit Gras- und Buschlandschaften sowie glitzernde Seen mit einem feinsandigen, einsamen Strand.

Lage Die authentische Thonga Beach Lodge liegt an einem unberührten Küstenabschnitt im iSimangaliso Wetland Park. Perfekt eingebettet in einen Küstenwald mit besten Schnorchelmöglichkeiten. Für die Anfahrt wird ein 4x4 Fahrzeug benötigt. Alternativ wird zweimal täglich ein Transfer ab Sodwana Bay angeboten, dieser dauert etwas über 1 Stunde. Sodwana Bay liegt 35 km entfernt.

Angebot Die Thonga Beach Lodge befindet sich direkt am Strand und nur ca. 10 Fahrminuten vom Lake Sibaya entfernt, welcher zum Weltnaturerbe «iSimangaliso Wetland Park» gehört. Die Lodge wurde optimal der Landschaft angepasst und durch die traditionellen Fischerdörfer der Umgebung beeinflusst. Sie verfügt über zwei Pools und ein gutes Restaurant mit Bar und Lounge. Kostenloses WIFI ist verfügbar. Lassen Sie sich bei einer Behandlung aus dem Wellness- Programm verwöhnen.



Aktivitäten beinhalten Tauchen, geführte Kanutouren, Schnorcheln, Ocean-Safaris, Wanderungen, Vogel- und saisonale Meeresschildkröten- und Walbeobachtungen sowie Kulturerlebnisse. Alle nicht motorisierte Aktivitäten sind im Preis eingeschlossen. Lassen Sie sich vom freundlichen und hilfsbereiten Lodge-Team beraten.