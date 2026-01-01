Beschreibung

Einleitung Inmitten einer üppigen Gartenanlage, wo Sie die Hippos beim Grasen vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs beobachten, liegt das Hippo Hollow Country Estate und bietet seinen Gästen ein unkompliziertes und entspanntes Ambiente.

Lage Das Hippo Hollow Country Estate liegt idyllisch am Sabie River, ausserhalb des Städtchens Hazyview. Johannesburg ist in ca. 5 Fahrstunden und der Krüger Nationalpark in nur ca. 15 Minuten erreichbar. Die Unterkunft ist ein idealer Ausgangspunkt um den Krüger Nationalpark, die privaten Wildreservate sowie die Panoramaroute zu besuchen.

Angebot Gemütliches Restaurant mit einer faszinierender Aussicht über den Sabie Fluss. Gäste haben oft die Gelegenheit Flusspferde zu beobachten. Der Shangaan River Club mit traditionellen, afrikanischen Stammestänze lädt zu gemütlichen Stunden ein. Zudem verfügt das Hippo Hollow über eine Bar und einen Weinkeller mit auserlesenen südafrikanischen Tropfen, einen grosszügigen Garten und 2 Swimmingpools. 2 Golfplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Zimmer Die 37 Chalets verfügen über Deckenventilator, private Veranda, Bad und Dusche, Küche, Safe und Heizung. Die Deluxe River Chalets sind neu renoviert, freistehend und haben Blick auf den Sabie Fluss. Zusätzlich verfügen die Chalets über eine Klimaanlage sowie Fernseher. Die 54 Standard Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Tee- und Kaffe-kochstation, Balkon oder Terrasse ausgestattet.

Tipp vom Spezialisten Geniessen Sie auf der Holzbrücke ein exklusives Abendessen unter dem Sternenhimmel von Afrika mit Blick auf den Sabie Fluss.