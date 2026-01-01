Moditlo River Lodge
Hoedspruit
Beschreibung
Einleitung
Die Moditlo River Lodge liegt im gleichnamigen, privaten 36 000 ha grossen Reservat. Der Name Moditlo bedeutet «Platz der Elefanten» und ehrt somit die sanften Dickhäuter, welche hier oftmals anzutreffen sind.
Lage
Das Moditlo Private Game Reserve befindet sich knapp 20 Minuten vom Flughafen Hoedspruit entfernt und liegt im Herzen des Blue Canyon Naturschutzgebiets am Fusse der Drakensberg Mountains. Das Reservat ist Heimat der Big Five und zahlreicher Antilopenarten sowie der seltenen Wild Dogs. Die Fahrt nach Johannesburg dauert ca. 5,5 Stunden.
Angebot
Moditlo River Lodge ist eine traditionelle afrikanische Lodge, welche in warmen Farben erstrahlt und ein authentisches Safarierlebnis garantiert. Zu den Annehmlichkeiten der Lodge gehören ein Pool, ein kleiner Souvenirshop, eine Lounge mit Bar sowie eine traditionelle Boma. Im Haupthaus ist WIFI verfügbar.
Zimmer
Die 18 Zimmer sind geschmackvoll und elegant eingerichtet und über einen Holzweg mit dem Haupthaus verbunden. Sie wurden sorgfältig in die Natur eingebunden um das Ökosystem nicht zu beeinflussen.
Alle Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit freistehender Badewanne für romantische Stunden. Auf dem privaten Holzdeck können Sie die Eindrücke des afrikanischen Busches auf sich wirken lassen. Die Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Minibar, und einem Kaffee-/Teekocher.
Alle Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit freistehender Badewanne für romantische Stunden. Auf dem privaten Holzdeck können Sie die Eindrücke des afrikanischen Busches auf sich wirken lassen. Die Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Minibar, und einem Kaffee-/Teekocher.
Preis auf Anfrage
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