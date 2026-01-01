Beschreibung

Einleitung Die Moditlo River Lodge liegt im gleichnamigen, privaten 36 000 ha grossen Reservat. Der Name Moditlo bedeutet «Platz der Elefanten» und ehrt somit die sanften Dickhäuter, welche hier oftmals anzutreffen sind.

Lage Das Moditlo Private Game Reserve befindet sich knapp 20 Minuten vom Flughafen Hoedspruit entfernt und liegt im Herzen des Blue Canyon Naturschutzgebiets am Fusse der Drakensberg Mountains. Das Reservat ist Heimat der Big Five und zahlreicher Antilopenarten sowie der seltenen Wild Dogs. Die Fahrt nach Johannesburg dauert ca. 5,5 Stunden.

Angebot Moditlo River Lodge ist eine traditionelle afrikanische Lodge, welche in warmen Farben erstrahlt und ein authentisches Safarierlebnis garantiert. Zu den Annehmlichkeiten der Lodge gehören ein Pool, ein kleiner Souvenirshop, eine Lounge mit Bar sowie eine traditionelle Boma. Im Haupthaus ist WIFI verfügbar.