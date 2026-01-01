Beschreibung

Einleitung Die Unembeza Boutique Lodge & Spa befindet sich im malerischen Hoedspruit Wildlife Estate und ist der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Abenteuer und Erkundungen der Panorama Route.

Lage Die Lodge befindet sich in der Provinz Limpopo und ist nur knapp 20 Fahrminuten vom Hoedspruit Flughafen entfernt.

Angebot Die moderne und in natürlichen Farben gehaltene Lodge bietet nebst einem Restaurant, in welchen frische und saisonale Gerichte serviert werden, eine gemütliche Bar, einen grossen Pool sowie einen Spa.