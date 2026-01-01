Unembeza Boutique Lodge & Spa
Hoedspruit
Beschreibung
Einleitung
Die Unembeza Boutique Lodge & Spa befindet sich im malerischen Hoedspruit Wildlife Estate und ist der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Abenteuer und Erkundungen der Panorama Route.
Lage
Die Lodge befindet sich in der Provinz Limpopo und ist nur knapp 20 Fahrminuten vom Hoedspruit Flughafen entfernt.
Angebot
Die moderne und in natürlichen Farben gehaltene Lodge bietet nebst einem Restaurant, in welchen frische und saisonale Gerichte serviert werden, eine gemütliche Bar, einen grossen Pool sowie einen Spa.
Zimmer
Die 18 geräumigen Zimmer sind entweder im Haupthaus der Lodge oder in einer der eleganten Villen untergebracht. Drei Familienzimmer bieten Platz für bis zu 5 Personen. Alle Zimmer sind mit einem kleinen Balkon oder einer Terrasse, einem Kaffee-/ Teekocher sowie WIFI ausgestattet. Die Villen bieten einen privaten Pool.
Preis auf Anfrage
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