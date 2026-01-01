Mit Blick über das Tal nehmen die Gäste das Abendessen im ausgezeichneten Restaurant ein. Lassen Sie anschliessend den Abend am offenen Lagerfeuer oder in der Bar ausklingen. Das hübsche River Café steht für Frühstück und Mittagessen zur Verfügung. Summerfields Rose Retreat & Spa ist die Heimat des Duke Gin. Die Gäste sind eingeladen, diesen Tropfen zu kosten. Ein Pool und Spa (Vorausbuchung empfohlen) laden zur Entspannung ein. Auch ausserhalb der Anlage sind zahlreiche Aktivitäten möglich. Lernen Sie beispielsweise auf einer geführten Tour mehr über den Anbau der Rosen oder unternehmen Sie Pirschfahrten, Wanderungen oder Biketouren.