Summerfields Rose Retreat & Spa
Hazyview
Beschreibung
Einleitung
Eingebettet auf einem wunderschönen Farmgelände, in einem abgeschiedenen Tal, liegt das Summerfields Rose Retreat & Spa. Vollkommene Privatsphäre und Abgeschiedenheit laden zum Entspannen ein.
Lage
Die Unterkunft befindet sich auf einem 40 Hektar grossen Gelände. Hazyview ist in wenigen Minuten erreichbar und der tierreiche Krüger Nationalpark liegt nur 10 km entfernt.
Angebot
Mit Blick über das Tal nehmen die Gäste das Abendessen im ausgezeichneten Restaurant ein. Lassen Sie anschliessend den Abend am offenen Lagerfeuer oder in der Bar ausklingen. Das hübsche River Café steht für Frühstück und Mittagessen zur Verfügung. Summerfields Rose Retreat & Spa ist die Heimat des Duke Gin. Die Gäste sind eingeladen, diesen Tropfen zu kosten. Ein Pool und Spa (Vorausbuchung empfohlen) laden zur Entspannung ein. Auch ausserhalb der Anlage sind zahlreiche Aktivitäten möglich. Lernen Sie beispielsweise auf einer geführten Tour mehr über den Anbau der Rosen oder unternehmen Sie Pirschfahrten, Wanderungen oder Biketouren.
Zimmer
Die 13 luxuriösen und stilvoll eingerichteten Zelt-Suiten wurden unter dem Blätterdach von Jackalberry und Tambotje Bäumen errichtet und sind umgeben von den Geräuschen der Natur. Ein eigenes Holzdeck mit Blick auf den Fluss, Klimaanlage, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und ein Badezimmer mit Badewanne und Aussendusche gehören zu den weiteren Annehmlichkeiten Ihrer Unterkunft.
Preis auf Anfrage
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