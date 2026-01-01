Beschreibung

Einleitung Das Perry’s Bridge Hollow liegt zwischen Baobab-, Feigen- und Akazienbäumen und bietet den Gästen in einem weitläufigen Garten eine Oase der Ruhe.

Lage Das Hotel befindet sich in Hazyview und ist der ideale Ausgangspunkt für den Besuch des tierreichen Krüger Nationalparks sowie der interessanten Panoramaroute.

Angebot Perry’s Bridge ist ein modernes Hotel, mit viel afrikanischem Charme. Im grosszügigen Garten befindet sich der Pool, der nach einem aktiven Tag zur Erholung einlädt. Im Kuka Café werden köstliche Speisen serviert. Ebenfalls dürfen Gäste auch die Restaurants im Schwesternhotel Hippo Hollow benutzen. Die Region bietet zahlreiche Aktivitätsmöglichkeiten wie Pirschfahrten in den Krüger Nationalpark, eine geführte Tour entlang der Panoramaroute sowie Adrenalin geladene Aktivitäten wie Mountain Biking, River Rafting oder Klettern. Golfer kommen auf dem Sabie River Golf Course auf ihre Kosten.