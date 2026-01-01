Umgeben von einer faszinierenden Naturschönheit und unweit des tierreichen Krüger Nationalpark, liegt das Khaya Nlovu Manor House leicht erhöht und bietet einen spektakulären Blick auf den berühmten Blyde River Canyon.

Das Khaya Ndlovu Manor House begrüsst seine Gäste in geschmackvollem Kolonialstil und vermittelt das Gefühl zu Hause zu sein. Aufgrund der idealen Lage werden diverse Aktivitäten wie Pirschfahrten, Heissluftballonfahrten, Bootstouren, und vieles mehr gegen Gebühr angeboten. Auch die Panoramaroute kann von hier aus entdeckt werden. Vom Pool aus können die Tiere beim Trinken am Wasserloch beobachtet werden. Gönnen Sie sich einen Cocktail von der Bar und relaxen Sie in der Lounge.