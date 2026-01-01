Beschreibung

Einleitung Mit seiner 180 Grad Panoramasicht auf den Indischen Ozean und den Sandstrand lädt die Lodge die Gäste ein, sich von der frischen Meeresbrise und dem wogenden Meer berauschen zu lassen und die Alltagssorgen zu vergessen.

Lage Die wunderschöne Lodge liegt leicht erhöht am kilometerlangen Sandstrand der Dolphin Coast in Salt Rock nördlich von Durban. Die Stadt mit ihren zahlreichen Attraktionen erreicht man in 45 Fahrminuten. Zum Flughafen sind es rund 15 Fahrminuten. Die nächstgrössere Ortschaft Ballito mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befindet sich wenige Fahrminuten entfernt.

Angebot Der Canelands Beach Club & Spa hat einen spektakulären Pool von rund 25 Meter Länge mit Blick auf den Indischen Ozean und den Strand. Am Pool stehen Sonnenliegen zur Verfügung – erfrischen Sie sich bei einem Cocktail und beobachten Sie mit etwas Glück die Delfine im Meer. WIFI ist verfügbar. Im Restaurant können sich die Gäste kulinarisch verwöhnen lassen. Es werden verschiedene Wellness Behandlungen angeboten. Diverse Aktivitäten wie Bootstouren, Fischen, Golf oder Walbeobachtungen (saisonal) stehen unweit der Lodge gegen Gebühr zur Verfügung.