Canelands Beach Club
Ballito
Beschreibung
Einleitung
Mit seiner 180 Grad Panoramasicht auf den Indischen Ozean und den Sandstrand lädt die Lodge die Gäste ein, sich von der frischen Meeresbrise und dem wogenden Meer berauschen zu lassen und die Alltagssorgen zu vergessen.
Lage
Die wunderschöne Lodge liegt leicht erhöht am kilometerlangen Sandstrand der Dolphin Coast in Salt Rock nördlich von Durban. Die Stadt mit ihren zahlreichen Attraktionen erreicht man in 45 Fahrminuten. Zum Flughafen sind es rund 15 Fahrminuten. Die nächstgrössere Ortschaft Ballito mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befindet sich wenige Fahrminuten entfernt.
Angebot
Der Canelands Beach Club & Spa hat einen spektakulären Pool von rund 25 Meter Länge mit Blick auf den Indischen Ozean und den Strand. Am Pool stehen Sonnenliegen zur Verfügung – erfrischen Sie sich bei einem Cocktail und beobachten Sie mit etwas Glück die Delfine im Meer. WIFI ist verfügbar. Im Restaurant können sich die Gäste kulinarisch verwöhnen lassen. Es werden verschiedene Wellness Behandlungen angeboten. Diverse Aktivitäten wie Bootstouren, Fischen, Golf oder Walbeobachtungen (saisonal) stehen unweit der Lodge gegen Gebühr zur Verfügung.
Zimmer
Der Beach Club verfügt über 10 moderne und geräumige Zimmer. Die 2 Superior Zimmer bieten eine atemberaubende Sicht auf das offene Meer und den goldig schimmernden Sandstrand. Auch die beiden Deluxe Suiten bieten uneingeschränkte Meersicht und sind noch geräumiger. 4 Standard Zimmer verfügen über Sicht in den Garten und 2 der Standard Zimmer über teilweise Meersicht. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher und TV ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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