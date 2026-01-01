The Oyster Box Hotel
Umhlanga Rocks
Beschreibung
Einleitung
Das Oyster Box Hotel kombiniert den Charme des Kolonialstils, ausgezeichneten Service und üppige, tropische Gärten mit einer atemberaubenden Lage am Meer.
Lage
Das historische Boutique-Hotel liegt an der prestigeträchtigen Beachfront von Umhlanga, mit einmaligem Blick auf den Indischen Ozean und den bekannten Leuchtturm Umhlangas. Eingebettet in einen weitläufigen, subtropischen Garten bietet das historische Kolonialgebäude einen traumhaften Ausblick und direkten Zugang zum Strand.
Angebot
Das Hotel bietet eine gelungene Mischung zwischen kolonialem Charme und moderner, zeitgemässer Ausstattung. Drei verschiedene Restaurants sorgen für das leibliche Wohl. Serviert werden leckere Grillgerichte, indische Küche, südafrikanische Spezialitäten mit europäischem Flair und der traditionelle Afternoon- Tea. In verschiedenen Bars kommen Sie in den Genuss von Champagner mit Austern, Cocktails oder einer grossen Weinauswahl. Im Spa sorgen verschiedene Massagen und Beauty-Behandlungen für Entspannung.
Erholsame Stunden lassen sich auch im Hamam oder in den Pools verbringen. Für aktive Gäste liegt das Hotel ideal zum Wandern, Surfen, Reiten oder Tauchen. Das Angebot wird durch ein Fitnessbereich, ein Kino, eine Kinderbetreuungsstätte, ein Business- Center und Parkmöglichkeiten abgerundet.
Zimmer
Die 86 exquisiten und luxuriösen Zimmer und Suiten sind individuell und geschmackvoll eingerichtet. Die Zimmer bieten Minibar, Kaffee-/Teekocher, TV und WIFI. Von den Zimmern blicken Sie in den üppigen Garten oder auf den Indischen Ozean.
Preis auf Anfrage
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