Das Hotel bietet eine gelungene Mischung zwischen kolonialem Charme und moderner, zeitgemässer Ausstattung. Drei verschiedene Restaurants sorgen für das leibliche Wohl. Serviert werden leckere Grillgerichte, indische Küche, südafrikanische Spezialitäten mit europäischem Flair und der traditionelle Afternoon- Tea. In verschiedenen Bars kommen Sie in den Genuss von Champagner mit Austern, Cocktails oder einer grossen Weinauswahl. Im Spa sorgen verschiedene Massagen und Beauty-Behandlungen für Entspannung.

Erholsame Stunden lassen sich auch im Hamam oder in den Pools verbringen. Für aktive Gäste liegt das Hotel ideal zum Wandern, Surfen, Reiten oder Tauchen. Das Angebot wird durch ein Fitnessbereich, ein Kino, eine Kinderbetreuungsstätte, ein Business- Center und Parkmöglichkeiten abgerundet.