Garden Court Umhlanga
Umhlanga Rocks
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich in Umhlanga Ridge, unmittelbar beim bekannten Shopping- Center Gateway. Das Stadtzentrum von Durban sowie die Golden Mile erreichen Sie in ca. 20 Fahrminuten. Zum Strand von Umhlanga Rocks sind es 2 km.
Angebot
Das Hotel verfügt über eine trendiges Ambiente mit einen wunderschönen Innenhof mit Sonnenliegen und einem beheizten Swimmingpool. Im Restaurant werden drei Mal täglich Mahlzeiten serviert.
Zimmer
Garden Court Umhlanga bietet insgesamt 204 moderne Zimmer und Suiten. Einige der Zimmer sind für Familien mit zwei grossen Doppelbetten ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über eine Klimaanlage, einen Fernseher, eine Tee- und Kaffeestation sowie ein eigenes Badezimmer.
Preis auf Anfrage
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