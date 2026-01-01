Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich in Umhlanga Ridge, unmittelbar beim bekannten Shopping- Center Gateway. Das Stadtzentrum von Durban sowie die Golden Mile erreichen Sie in ca. 20 Fahrminuten. Zum Strand von Umhlanga Rocks sind es 2 km.

Angebot Das Hotel verfügt über eine trendiges Ambiente mit einen wunderschönen Innenhof mit Sonnenliegen und einem beheizten Swimmingpool. Im Restaurant werden drei Mal täglich Mahlzeiten serviert.