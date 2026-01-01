Das Hotel verfügt über eine atemberaubende Aussicht auf den Indischen Ozean. Das Restaurant verwöhnt mit einem ausgiebigen Frühstücksbuffet. Die Bar mit Terrasse ist der ideale Ort für einen Apéritif und in der Lounge wird der High-Tea serviert. Das Hotel verfügt über einen beheizten Pool, einen Fitnessbereich und bietet Massagen sowie Beauty Behandlungen an. Die umliegenden Restaurants und Shops sind gut zu Fuss zu erreichen.