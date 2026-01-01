Beverly Hills Hotel
Umhlanga Rocks
Beschreibung
Einleitung
Stilvolles Hotel mit hervorragender Aussicht.
Lage
20 Fahrminuten von Durban entfernt liegt das Hotel oberhalb des schönen und langen Strandes in Umhlanga Rocks.
Angebot
Das Hotel verfügt über eine atemberaubende Aussicht auf den Indischen Ozean. Das Restaurant verwöhnt mit einem ausgiebigen Frühstücksbuffet. Die Bar mit Terrasse ist der ideale Ort für einen Apéritif und in der Lounge wird der High-Tea serviert. Das Hotel verfügt über einen beheizten Pool, einen Fitnessbereich und bietet Massagen sowie Beauty Behandlungen an. Die umliegenden Restaurants und Shops sind gut zu Fuss zu erreichen.
Zimmer
Die 89 klimatisierten Zimmer und Suiten verfügen über jeglichen Komfort und haben freie Sicht auf den Indischen Ozean und die Poolanlage. WIFI vorhanden.
Preis auf Anfrage
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