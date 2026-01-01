Beschreibung

Einleitung Das Sala Beach House ist das Juwel an der Nordküste von KwaZulu-Natal. Das Boutique Hotel liegt zwischen den Küstenstädten Salt Rock und Ballito mit atemberaubenden Blick auf die eindrückliche Thompson Bay.

Lage Das Sala Beach House liegt direkt am Indischen Ozean in KwaZulu-Natal. Diese malerische Gegend ist das Zentrum für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten und nur 20 Fahrminuten vom internationalen Flughafen King Shaka entfernt.

Angebot Der private Zugang zum Strand führt zu einer malerischen Bucht mit wunderschönem Sandstrand und einem geschützten Felsenpool. Erkunden Sie die felsige Küste, schnorcheln sie mit den farbenfrohen Meereslebewesen oder spazieren Sie den Strand entlang. Erholen Sie sich an einem der beiden Pools des Hotels oder lassen Sie sich im Spa verwöhnen. Geniessen Sie die frisch kreierten Speisen auf der traumhaften Terrasse oder im malerischen Innenhof.



Für Abwechslung sorgen zahlreiche Aktivitäten in der Umgebung. Unternehmen Sie eine Küstenwanderung, gehen Sie Hochseefischen, Schnorcheln, Surfen oder spielen Sie eine Runde Golf. Von Juni bis Oktober können Sie hier Wale und Delfine beobachten.