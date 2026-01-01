Südstaaten vom Spezialisten
«All Y’all Are Welcome»
Alabama
Sweet Home Alabama: Bürgerrechtsgeschichte, Raumfahrt in Huntsville und weisse Strände an der Golfküste.
Mississippi
Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.
Alabama - Musik, Soul & Lebensfreude
ab CHF 1910.– / pro Person
ab Atlanta bis New Orleans
Highlights: Von den Appalachen zum Golf, Alabamas Musikgeschichte entdecken, Spuren der Bürgerrechtsbewegung, Weisse...
15 Tage / 14 Nächte
Die Südstaaten in ihrer ganzen Vielfalt
ab CHF 4680.– / pro Person
ab St. Louis bis Memphis
Highlights: Auf den Spuren der amerikanischen Musik, Südstaatenlandschaften & Nationalparks, Geschichte, die unter...
30 Tage / 29 Nächte
Georgia - Moderne & Südstaatencharme
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis Atlanta
Highlights: Atlanta zwischen Geschichte & Moderne, Charmantes Savannah, Antebellum Trail, Typische...
12 Tage / 11 Nächte
Kentucky - Von Bourbon bis Bluegrass
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Louisville
Highlights: Kentucky Bourbon Trail, Kentuckys Pferdetradition erleben, Corvette & Motorsport, Naturwunder Red River...
10 Tage / 9 Nächte
Louisiana - Jazz, Bayous & Plantagen
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis New Orleans
Highlights: French Quarter & New-Orleans-Jazz, Oak Alley & Mississippi River, TABASCO & Jungle Gardens, Cajun-Kultur...
10 Tage / 9 Nächte
Mississippi - Auf den Spuren des Blues
ab CHF 1210.– / pro Person
ab/bis Jackson
Highlights: Blues & Musikgeschichte, Das Mississippi-Delta entdecken, Mississippi River & Golfküste, Südstaatenküche...
13 Tage / 12 Nächte
Missouri - Das Tor zu den Südstaaten
ab CHF 990.– / pro Person
ab Kansas City bis St. Louis
Highlights: Kansas City Sport & BBQ erleben, Route 66 & Roadtrip-Nostalgie, Ozarks Naturparadies, Gateway Arch in St....
10 Tage / 9 Nächte
North Carolina - Südstaatenwelten zwischen Bergen und Meer
ab CHF 1480.– / pro Person
ab Charlotte bis Raleigh
Highlights: Blue Ridge Mountains & Parkway, Traumstrände an der Küste, Historisches Wilmington, North Carolina Barbecue
11 Tage / 10 Nächte
South Carolina - Südstaatenflair zwischen Küste, Genuss und Natur
ab CHF 1990.– / pro Person
ab/bis Charleston
Highlights: Charlestons Südstaatenflair erleben, Vielfältige Küstenlandschaften, Wasserfälle und Bergpanoramen,...
11 Tage / 10 Nächte
Tennessee - Country Roads & Southern Soul
ab CHF 1690.– / pro Person
ab Memphis bis Nashville
Highlights:
12 Tage / 11 Nächte
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