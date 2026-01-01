Im Süden der USA wird Gastfreundschaft nicht nur versprochen, sondern gelebt. Ein herzliches «Y’all», ein freundliches Lächeln und das Gefühl, willkommen zu sein, gehören hier einfach dazu. Die Südstaaten verbinden diese besondere Herzlichkeit mit einer faszinierenden Mischung aus Geschichte, Musik, Kulinarik und Lebensfreude.

Von den jazzigen Klängen New Orleans’ und dem Rhythm & Blues von Memphis über die Country-Musik Nashvilles bis zu den charmanten Strassen von Charleston und Savannah warten überall Geschichten und Erlebnisse, die den besonderen Charakter des Südens ausmachen. Dazu kommen rauchige Barbecue-Aromen, würzige Cajun-Küche, süsser Southern Tea und die für den Süden typische entspannte Lebensart.

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