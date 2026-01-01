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New Orleans, Louisiana

Südstaaten vom Spezialisten

«All Y’all Are Welcome»

Im Süden der USA wird Gastfreundschaft nicht nur versprochen, sondern gelebt. Ein herzliches «Y’all», ein freundliches Lächeln und das Gefühl, willkommen zu sein, gehören hier einfach dazu. Die Südstaaten verbinden diese besondere Herzlichkeit mit einer faszinierenden Mischung aus Geschichte, Musik, Kulinarik und Lebensfreude.

Von den jazzigen Klängen New Orleans’ und dem Rhythm & Blues von Memphis über die Country-Musik Nashvilles bis zu den charmanten Strassen von Charleston und Savannah warten überall Geschichten und Erlebnisse, die den besonderen Charakter des Südens ausmachen. Dazu kommen rauchige Barbecue-Aromen, würzige Cajun-Küche, süsser Southern Tea und die für den Süden typische entspannte Lebensart.

Passende Unterkünfte für Ihre Reise finden Sie bei unseren Hotels in den Südstaaten.

Alabama

Sweet Home Alabama: Bürgerrechtsgeschichte, Raumfahrt in Huntsville und weisse Strände an der Golfküste.

Georgia

Atlanta, das Tor zu den Südstaaten, und das romantische Savannah unter spanischem Moos.

Kentucky

Bourbon Trail, Pferdesport, Bluegrass-Musik und die Höhlen des Mammoth Cave Nationalparks.

Louisiana

Jazz im French Quarter, Schaufelraddampfer auf dem Mississippi und würzige Cajun-Küche.

Mississippi

Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.

Missouri

Gateway Arch, Kansas City Barbecue und Route-66-Nostalgie bis in die Ozarks.

North Carolina

Blue Ridge Mountains, Outer Banks, Biltmore Estate und eine lebendige Musikszene.

South Carolina

Gullah-Kultur, historische Main Streets, Golf und die Strände des Grand Strand.

Tennessee

Country in Nashville, Blues und Elvis in Memphis und die Great Smoky Mountains.

Icon map15 Tage
Alabama - Musik, Soul & Lebensfreude
ab CHF 1910.– / pro Person
ab Atlanta bis New Orleans
Highlights: Von den Appalachen zum Golf, Alabamas Musikgeschichte entdecken, Spuren der Bürgerrechtsbewegung, Weisse...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map30 Tage
Die Südstaaten in ihrer ganzen Vielfalt
ab CHF 4680.– / pro Person
ab St. Louis bis Memphis
Highlights: Auf den Spuren der amerikanischen Musik, Südstaatenlandschaften & Nationalparks, Geschichte, die unter...
Icon calendar30 Tage / 29 Nächte
Icon map12 Tage
Georgia - Moderne & Südstaatencharme
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis Atlanta
Highlights: Atlanta zwischen Geschichte & Moderne, Charmantes Savannah, Antebellum Trail, Typische...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map10 Tage
Kentucky - Von Bourbon bis Bluegrass
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Louisville
Highlights: Kentucky Bourbon Trail, Kentuckys Pferdetradition erleben, Corvette & Motorsport, Naturwunder Red River...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map10 Tage
Louisiana - Jazz, Bayous & Plantagen
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis New Orleans
Highlights: French Quarter & New-Orleans-Jazz, Oak Alley & Mississippi River, TABASCO & Jungle Gardens, Cajun-Kultur...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map13 Tage
Mississippi - Auf den Spuren des Blues
ab CHF 1210.– / pro Person
ab/bis Jackson
Highlights: Blues & Musikgeschichte, Das Mississippi-Delta entdecken, Mississippi River & Golfküste, Südstaatenküche...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map10 Tage
Missouri - Das Tor zu den Südstaaten
ab CHF 990.– / pro Person
ab Kansas City bis St. Louis
Highlights: Kansas City Sport & BBQ erleben, Route 66 & Roadtrip-Nostalgie, Ozarks Naturparadies, Gateway Arch in St....
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map11 Tage
North Carolina - Südstaatenwelten zwischen Bergen und Meer
ab CHF 1480.– / pro Person
ab Charlotte bis Raleigh
Highlights: Blue Ridge Mountains & Parkway, Traumstrände an der Küste, Historisches Wilmington, North Carolina Barbecue
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map11 Tage
South Carolina - Südstaatenflair zwischen Küste, Genuss und Natur
ab CHF 1990.– / pro Person
ab/bis Charleston
Highlights: Charlestons Südstaatenflair erleben, Vielfältige Küstenlandschaften, Wasserfälle und Bergpanoramen,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map12 Tage
Tennessee - Country Roads & Southern Soul
ab CHF 1690.– / pro Person
ab Memphis bis Nashville
Highlights:
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
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